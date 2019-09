Rijzende ster van Britse Conservatieven overgestapt naar anti-brexitpartij

Kritiek

Gyimah was minister van Wetenschap in de regering van premier May. Ook over haar koers was de Brit niet te spreken. Gyimah stapte op als minister uit protest tegen het brexitakkoord dat May had gesloten met de EU.



Zijn kritiek gaat echter verder dan de brexit. Gyimah vindt dat de Conservatieven onder Johnson te populistisch en nationalistisch worden. De politicus is weliswaar geboren in Groot-Brittannië, hij groeide op in Ghana. ,,Wat me aantrok aan de Conservatieve partij was de waarde van één natie, een eenheid. Sinds het referendum zijn we steeds verder af komen te staan van die waarden. Het is intoleranter geworden.”