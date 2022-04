Rode wijn met oranje randje: ‘Nederlandse’ malbec beste wijn van Argentinië

Piederiet: ,,Het is een enorme eer. Fantastisch! We doen ieder jaar mee, want het is een gerenommeerd magazine in Europa en met het oog op de Nederlandse markt is dit natuurlijk een hele belangrijke contest voor ons. Hier hebben we jaren hard voor gewerkt", vertelt Piederiet. Het succes verklaard? ,,We hebben de afgelopen jaren nog meer aandacht besteed aan onze wijngaarden en de grond. Wat heeft iedere vierkante meter in huis? Wat produceer je waar en onder welke omstandigheden? Op die manier selecteren we de beste druiven. Daar is veel onderzoek voor nodig.”