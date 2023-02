Roemenië ontkent dat Russische raketten NAVO-luchtruim zijn binnengedrongen

Ook tijdens president­schap Trump vlogen Chinese ballonnen boven VS

Ook in de jaren dat Donald Trump president was van de Verenigde Staten, vlogen er verschillende Chinese ballonnen over Amerikaans grondgebied. In de afgelopen jaren zou zeker vijf keer zo’n ballon zijn gedetecteerd, onder meer boven Texas, Florida, Hawaï en Guam, waar de Amerikanen militaire bases hebben.

7 februari