Rohingya-vluchtelingen uitgeput aangespoeld in Indonesië na maand stuurloos op zee

Na weken stuurloos op zee te hebben rondgedobberd op gammele boten, zijn in een paar dagen tijd bijna 250 uitgeputte Rohingya-vluchtelingen in Indonesië aangespoeld. Gevreesd wordt voor het lot van 190 anderen die vermist worden. De VN-vluchtelingenorganisatie spreekt over een van de dodelijkste jaren voor Rohingya-bootvluchtelingen.

Sinds augustus 2017 zijn 700.000 Rohingya’s, een moslimminderheid, gevlucht uit Myanmar omdat ze daar slachtoffer zijn van geweld en vervolging. In totaal leven zo'n één miljoen Rohingya’s onder erbarmelijke omstandigheden in overvolle opvangkampen in Bangladesh.

Dit jaar hebben al 2400 Rohingya’s geprobeerd over zee te vluchten naar andere landen in Azië. Dat zijn er vijf keer zoveel als in 2021. Zeker 200 vluchtelingen worden sindsdien vermist. Gevreesd wordt dat ze zijn omgekomen. In 2013 kwamen 900 Rohingya's op zee om het leven of raakten vermist, een jaar later waren dat er 700.

Volledig scherm Rohingya-vluchtelingen die in Atjeh aan land kwamen. © REUTERS

Tijdens kerst zijn twee groepen Rohingya’s in gammele houten boten aangespoeld aan de kust van de Indonesische provincie Atjeh. Zondag kwamen 58 mannen aan op het strand van Indrapatra in het vissersdorp Ladong. Volgens een lokale politiechef waren de mannen uitgehongerd en ernstig verzwakt. Drie van hen zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Motor uitgevallen

De mannen waren volgens eigen zeggen al meer dan een maand op zee. Ze waren van plan in Maleisië aan land te gaan in de hoop op een beter leven en werk daar. Hun boot raakte beschadigd en de motor viel uit, waardoor ze op zee ronddobberden tot ze aan land kwamen in Atjeh, 1900 kilometer van Bangladesh.

Vandaag strandde een gammele houten boot met zeker 185 mannen, vrouwen en kinderen bij het kustplaatsje Ujong Pie in Muara Tiga. ,,Ze zijn erg verzwakt door uitdroging en uitputting na weken op zee”, zegt een politiechef.

Volgens de Indonesische vluchtelingenorganisatie Arakan dreef de boot een maand zonder hulp op zee rond. ,,Het is schandalig dat ze bijna vier weken stuurloos waren, zonder voedsel en water, of volledig genegeerd werden en niet naar Indonesië gesleept zijn”, zegt directeur Chris Lewa.

Volledig scherm Rohingya-vluchtelingen in een tijdelijke opvang in Indonesië. © AFP

Het is onduidelijk of deze vluchtelingen horen tot een groep van 190 Rohingya’s die vermist worden in de Andamanse Zee, ten westen van Thailand. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR dobberen ze al een maand in een kleine vissersboot op zee rond, sinds hun vertrek eind november uit Bangladesh.

Vluchtelingen met satelliettelefoons zeiden dat een aantal van hen, inclusief kinderen, al was overleden. Volgens de berichten is hun situatie zorgwekkend, omdat ze onvoldoende water en voedsel hebben. Gevreesd wordt dat de boot is gezonken.

Niet zeewaardig

De UNCHR dringt er bij de omliggende landen op aan de vluchtelingen te redden. ,,Velen zijn vrouwen en kinderen, met meldingen over zeker twintig mensen die tijdens de reis zijn omgekomen op het niet-zeewaardige schip”, stelt de organisatie.

De Thaise autoriteiten zeggen dat ze vier vrouwen en een man hebben gevonden die in de buurt van het eiland Surin in Thailand hebben gevonden. Een andere vrouw werd door vissers gered bij de Similan-eilanden.

Vorige maand werden 219 Rohingya-vluchtelingen, onder 63 vrouwen en 40 kinderen, gered voor de kust van het district Noord-Atjeh aan boord van twee slechte boten.

Volledig scherm Een groep Rohingya's die in 2020 werden gered door Indonesische vissers. © via REUTERS

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: