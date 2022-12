Roofvogelkliniek in de kelder

Meisje (14) overleden na mesaanval in Zuid-Duitsland, ander (13) zwaarge­wond

Een 27-jarige vluchteling heeft in een plaats in Zuid-Duitsland twee meisjes die onderweg waren naar school met een mes gestoken. De verdachte kwam uit een asielopvang en vluchtte na het misdrijf daarheen terug. Een meisje van 14 jaar is aan haar verwondingen overleden. Het andere meisje (13) ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

