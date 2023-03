Rouwen om bootdrama in Italië: lange rijen bruine kisten en in het midden vijf kleine witte

Koperdie­ven schrikken op de zitting van hoogte schade­claims: ‘Wees alsjeblief mild, denk aan mijn kinderen’

“Dat we er zoveel schade mee hebben aangericht, hadden we op dat moment niet gedacht.” Vier dertigers moeten zich verantwoorden voor diefstal van koperen kabels in zonnepanelenparken. Eneco en het Kristal Solar Park stelden zich burgerlijke partij, en vroegen de rechter om een fikse vergoeding. Hoe de mannen werden gepakt en wat zij nog meer op hun kerfstok hebben, leest u hieronder.