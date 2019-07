Rouwende hond waakt al anderhalf jaar op plaats waar baasje bij ongeval omkwam

Nederlan­ders tussen natuurbran­den op Franse campings: ‘We hebben geluk gehad’

9:56 Aangewakkerd door een stevige wind braken gisteren forse natuurbranden uit in het zuiden van Frankrijk, in de buurt van Perpignan. Het vuur is inmiddels onder controle, maar ruim 2500 vakantiegangers op campings in de kustplaats Argelès-sur-Mer werden geëvacueerd. Het gebied is onder Nederlandse toeristen een populaire vakantiebestemming. ,,Het regende asdeeltjes.’’