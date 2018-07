Rouwende orkamoeder houdt dode baby al twee dagen aan oppervlakte

,,Het is triest dat we moeten melden dat een babyorka kort na zijn geboorte op 24 juli 2018 gestorven is vlakbij Victoria, British Columbia”, meldden de wetenschappers op hun Facebookpagina. Het kalfje was aanvankelijk gespot terwijl het zwom met zijn moeder, J35, en andere leden van de J-kudde in de buurt van Clover Point, maar het stierf na ongeveer 45 minuten.

Oppervlakte

Center for Whale Research We are saddened to report that a baby Southern Resident killer whale (SRKW) died a short time after it was born near Victoria, British Columbia on July 24, 2018. The newborn whale was reported alive... De moeder duwt de kleine orka nu al twee dagen lang met haar hoofd omhoog zodat het kalf niet naar de bodem zinkt. Keer op keer brengt ze haar baby weer naar de oppervlakte wanneer het van haar voorhoofd glijdt. De kudde heeft intussen al enkele kilometers afgelegd richting San Juan Island, Verenigde Staten.



Een bewoner van dat eiland vertelde de onderzoekers van het Center for Whale Research dat hij een groep van 5 of 6 wijfjesorka’s zag rond zonsondergang. ,,Ze vormden een kleine cirkel en bleven bijna 2 uur lang aan de oppervlakte rondzwemmen. Terwijl het langzaam donker werd, kon ik zien hoe ze een soort ritueel uitvoerden. Ze bleven de hele tijd in het licht van de maan, ook als die zich verplaatste”, klonk het. ,,Het was te donker om te zien of ze de baby nog altijd aan de oppervlakte hielden. Het was zowel triest als bijzonder om te zien.”

Het is niet de eerste keer dat orka's dit soort gedrag vertonen, maar het lijkt wel vrij uitzonderlijk dat het zo lang duurt. Bioloog Robin Baird vertelde aan The Seattle Times dat hij iets soortgelijks zag in 2010. ,,Het toont de sterke band die deze dieren met elkaar hebben”, zegt hij. ,,Ik kon zien dat het kalfje nog niet lang dood was, want de navelstreng was nog zichtbaar. De andere orka’s van de kudde bleven op een afstand en zwommen traag verder. De moeder liet haar kalf af en toe los en elke keer als het zonk, dook ze onder en bracht ze het weer naar de oppervlakte.”

Rouwen

Wetenschapper Deborah Giles van de universiteit van Washington zag ook iets soortgelijks. Ze volgde L72 en haar dode kalf op een afstand in een bootje, tot het te donker was om hen nog te zien. ,,Het was hetzelfde ritueel. Het duurde uren. Maar ik heb nooit gehoord dat het langer was dan 24 uur. Het is vreselijk. Dit is een dier met bewustzijn, het begrijpt zijn sociale band met zijn familieleden. De moeder draagt haar kind 17 tot 18 maanden en heeft er echt een band mee. Ze wil het niet laten gaan. Zo eenvoudig is het. Ze is aan het rouwen.”

J35 behoort tot een bedreigde groep orka’s. Ze hebben veel last van een gebrek aan voedsel, de scheepvaart en giftige stoffen in het water. Daardoor hebben ze ook problemen met de voortplanting. Het gestorven kalfje was het eerste dat in 3 jaar tijd geboren werd, terwijl de kudde normaal gezien 6 tot 9 kalfjes per jaar krijgt. Giles: ,,Ik weet niet of de mensen wel door hebben hoe groot het probleem is.”