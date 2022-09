Royal family neemt afscheid van Queen Elizabeth met nooit eerder getoonde foto

Gepensio­neer­de rechter New York doet onderzoek naar in beslag genomen documenten Trump

Raymond Dearie, een 78-jarige gepensioneerde rechter, is donderdag aangesteld als onafhankelijke arbiter (special master) om het materiaal te beoordelen dat tijdens een huiszoeking van de FBI in de woning van oud-president Donald Trump is gevonden.

16 september