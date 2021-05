‘Royal Mail start proef met postbezorging via drones’

Het Britse postbedrijf Royal Mail begint een proef om coronatestkits en andere poststukken met behulp van drones van het Britse vasteland naar de Scilly-eilanden te vervoeren. Twee onbemande vliegtuigjes bezorgen een maand lang de post op de dunbevolkte eilandengroep, die op ongeveer 45 kilometer van de zuidwestkust van Engeland ligt, meldt de Britse krant The Guardian .

De proef wordt gefinancierd door de overheid en de universiteit van Southampton en verschillende dronebedrijven zijn erbij betrokken. Een grote, tweemotorige drone kan tot honderd kilo post vervoeren en is in staat in slechte weersomstandigheden, zoals mist, te vliegen. Dat toestel brengt de post van het vasteland naar de luchthaven van St. Mary op een van de eilanden. De kleinere drone vervoert de poststukken van daaruit naar de andere eilanden. De drones brengen tijdens de testperiode vooral coronatests over, maar nemen ook onlinebestellingen bij retailers mee.

Als de proef slaagt, overweegt Royal Mail de drones op te nemen in het postnetwerk om post en pakketjes in afgelegen gebieden in het land te bezorgen.

Amy Richards, een plaatselijke postbode op de Scilly-eilanden, zei dat ze verheugd was om aan het project deel te nemen: ,,Er is een aantal echt afgelegen gebieden op deze eilanden, en dit is een geweldige manier om ons te helpen ze te bereiken.’’

Royal Mail bezorgde afgelopen december zijn eerste poststuk met een drone, toen het een pakket naar een afgelegen vuurtoren op het eiland Mull in Schotland stuurde. Het bedrijf is van plan de komende maanden met bewoners van het eiland te overleggen over het gebruik van drones om post te bezorgen.