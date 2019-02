Ruben ontvoerd tijdens tinderdate in Colombia: ‘Ze wilden mijn vingers één voor één afsnijden’

Terwijl de daders het geld van Rubens bankrekening haalden, bracht hij ondergronds de nacht door. ,,Ik kreeg een pijpje waar ik aan moest trekken om te kalmeren. Basuco waarschijnlijk, een lokale drug op basis van coca-extract. Daarna hebben ze het gat van de put met mijn dekentje en takken dichtgemaakt. Ik heb er heel de nacht in foetushouding gelegen. Rond mijn nek hing een strop die naar mijn voeten liep. Als ik mijn benen probeerde strekken, wurgde ik mijzelf.”



Daarna werd de ongelukkige Belg naar een Colombiaans landhuis gebracht en eindigde zijn trip in een ‘love hotel’ in Bello. Toen hij om 7.00 uur ’s ochtends wakker werd, sliep de bewaker naast hem nog: de uitgelezen kans om te ontsnappen. ,,Ik ben in mijn boxershort de straat opgelopen om taxi’s tegen te houden, maar niemand stopte voor een halfnaakte, schreeuwende Belg. Daarna ben ik als een gek gaan lopen en uiteindelijk door bewakers van een lokaal bankkantoor opgevangen. Diezelfde dag nog ben ik naar het Belgische consulaat in Medellín gebracht om een tijdelijk paspoort aan te vragen. Het onderzoek loopt, maar volgens de politie is het duidelijk dat het om professionals gaat.”



,,Onlangs is hier nog een Turks-Canadese professor beroofd, gedrogeerd en uiteindelijk aan een overdosis gestorven. Daarom wil ik mijn verhaal delen. De overheid stimuleert het toerisme met de slogan Colombia, the only risk is wanting to stay, maar de realiteit vertelt helaas een ander verhaal.’’