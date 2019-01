Rubens-tekening prinses Christina geveild voor ruim 6,1 miljoen euro

Bij veilinghuis Sotheby’s in New York is vandaag de krijttekening van Peter Paul Rubens (1577-1640) geveild uit de privécollectie van prinses Christina. Het kunstwerk, waarover al wekenlang commotie bestaat, bracht 7 miljoen dollar (ruim 6,1 miljoen euro) op.

Nederlandse museumdirecteuren zijn nog altijd boos dat de jongste zus van prinses Beatrix niet eerst bij hen heeft gepolst of er interesse was in de krijttekening van de Vlaamse meester, die volgens het veilinghuis twee tot drie miljoen euro op moet kunnen leveren.

Museumdirecteuren zijn ontstemd over het feit dat zij niet gekend zijn in de voorgenomen verkoop. Particuliere kunstverzamelaars in Nederland bieden oude meesters doorgaans eerst aan de musea aan, als ze tot verkoop overgaan. ,,Wie direct naar een veiling stapt, op dit internationale niveau, is alleen maar uit op de hoofdprijs. Dit is niet de koninklijke weg’’, moppert Sjarel Ex, de directeur van het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen. D66-Kamerlid Salima Belhaj heeft Kamervragen aan premier Rutte gesteld over de verkoop.

Op de veiling van oude meesters in New York bracht Christina twaalf stukken in, afkomstig uit de verzameling van koning Willem II en diens echtgenote Anna Paulowna. De tekening van Rubens is het absolute topstuk van de veiling. Eerder deze maand werd bij de Londense vestiging van Sotheby’s al porselein en tafelzilver geveild dat tot de verkoop eigendom was van Christina. Die veiling leverde haar zo’n 40.000 euro op. Waarom Christina, die lijdt aan botkanker, nu van de kunstobjecten af wil, is niet duidelijk.