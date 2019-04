‘Ruim 20 doden bij busongeluk op Madeira’

Van omkoping verdachte oud-president Peru pleegt zelfmoord

17:37 De vroegere president van Peru, Alan García, is overleden. Hij schoot zichzelf in zijn nek en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij overleed aan zijn verwondingen, meldt de Latijns-Amerikaanse televisiezender Telesur. De zelfmoordpoging vond enkele momenten plaats voordat de politie bij zijn huis in Lima arriveerde om hem te arresteren in een onderzoek naar omkoping.