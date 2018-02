Ruim 20 gewonden door 'Portugees oorlogsschip'

Vader vecht voor gratie zoon die moeder en broer liet vermoorden

6:15 De Amerikaan Kent Whitaker stelt alles in het werk in een uiterste poging de executie van zijn zoon over twee dagen te voorkomen. Zelf overleefde hij de moordaanslag die door zijn zoon was beraamd, ternauwernood. Zijn vrouw en andere zoon kwamen wel om het leven.