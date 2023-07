Ruim 700 arrestaties bij protesten in Frankrijk, onderzoek poging tot moord op vrouw burgemeester

updateIn Frankrijk zijn zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag 719 mensen opgepakt. Binnenlandminister Gerald Darmanin liet op Twitter weten dat de nacht rustiger was verlopen dan die ervoor, ‘dankzij resoluut optreden van de politie’.

Zaterdag werd de 17-jarige Nahel begraven in het Franse Nanterre. De dood van de jongen is de aanleiding voor de onrust in Frankrijk. Nahel, van Algerijnse afkomst, werd dinsdag tijdens een verkeerscontrole door een agent doodgeschoten.

In veel grote steden braken net als in eerdere nachten rellen uit. In de meeste plaatsen werd het volgens Franse media in de loop van de nacht rustiger. Darmanin had net als in de nacht van vrijdag op zaterdag, toen ruim 1300 arrestaties plaatsvonden, 45.000 politiemensen ingezet.

‘Moordpoging’ vrouw burgemeester

De echtgenote van de burgemeester van de Franse plaats L’Hay-les-Roses, even ten zuiden van Parijs, is gewond geraakt toen ze met twee jonge kinderen op de vlucht sloeg voor betogers. Burgemeester Vincent Jeanbrun sprak van een ‘een afschuwelijk laffe moordaanslag'. Zijn vrouw liep waarschijnlijk een breuk op en ligt in het ziekenhuis. Ze is verwond aan haar knie. Ook liep een van de twee kinderen lichte verwondingen op.

Rond 1.30 uur, toen hij op het gemeentehuis zat, staken relschoppers been auto in brand, die ze vervolgens richting zijn huis stuurden om het af te doen branden , schreef Jeanbrun in een persbericht op Twitter. Zijn vrouw en zijn twee jonge kinderen waren er op dat moment aan het slapen. Volgens de burgemeester raakten de vrouw en een van de twee kinderen gewond toen ze probeerden het gezin te ‘beschermen’ en ‘aan de aanvallers te ontsnappen’.

De burgemeester was zelf niet aanwezig op het moment van de aanval bij zijn huis, maar op het gemeentehuis, dat was gebarricadeerd. Een groep mensen verzamelde zich echter bij zijn woning, die niet werd beveiligd. Er is inmiddels een onderzoek geopend voor poging tot moord. Dat heeft het parket van Créteil bevestigd na een bericht van BFMTV. De gerechtelijke politie behandelt het onderzoek, volgens het openbaar ministerie.

Volledig scherm Een agent van de oproerpolitie loopt langs een auto die op zijn kop op straat ligt in Parijs tijdens de vijfde dag van protesten. © REUTERS

Van Parijs tot het Zwitserse Lausanne

Van de ruim zevenhonderd arrestaties vonden er 194 plaats in Parijs en omstreken. Zaterdagavond had een grote groep betogers zich verzameld in de winkelstraat Champs-Élysées, waar veel winkeliers uit voorzorg hun vitrines hadden dichtgetimmerd. Tientallen demonstranten werden gearresteerd, ook werden er wapens in beslag genomen.

In Marseille, de tweede grootste stad van Frankrijk, was de sfeer zaterdagavond volgens de politie ‘geagiteerd'. Agenten gebruikten traangas tijdens een confrontatie met een groep betogers in de hoofdstraat. Rond middernacht lieten autoriteiten weten dat het rustiger werd in de Zuid-Franse stad. De Franse nieuwszender BFMTV meldt dat in Marseille 65 arrestaties plaatsvonden.

De rellen hebben inmiddels ook Zwitserland bereikt. De politie heeft zaterdagavond zeven mensen opgepakt in de stad Lausanne, vlak bij de grens met Frankrijk. Dat heeft het Zwitserse persagentschap Keystone-SDA gemeld. Volgens de politie verzamelden zich in Lausanne meer dan honderd jongeren als reactie op de rellen in Frankrijk. Ze brachten schade toe aan winkels. De zeven gearresteerden werden naar een politiekantoor gebracht. Het gaat om zes minderjarigen tussen 15 en 17 jaar en een 24-jarige.

Meer dan 200 gewonde agenten

In Nice vond een confrontatie plaats tussen de politie en demonstranten die een groot vuur hadden aangestoken. De burgemeester van Nice bevestigde zaterdagavond laat dat er in het centrum van de stad was geplunderd door ‘een bende jongeren’. Zij zouden aan de hand van videobeelden zijn opgepakt.

Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin zijn er sinds de start van de onrust dinsdag meer dan 200 politieagenten gewond geraakt. Tijdens de rellen zijn volgens hem 2000 voertuigen in vlammen opgegaan. Minister van Financiën Bruno Le Maire stelde dat meer dan 700 zaken als supermarkten, restaurants en bankvestigingen zijn ‘overvallen, geplunderd en soms afgebrand’.