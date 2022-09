Ruim 800 mensen geëvacueerd om nieuwe bosbrand in Frankrijk

met Video Frankrijk zucht onder vernieti­gen­de bosbranden: ‘Brand bij Bordeaux is een monster’

Frankrijk blijft kampen met verwoestende bosbranden. Sinds begin dit jaar werd al meer dan 57.000 hectare natuurgebied in de as gelegd. Ook de weersomstandigheden maken het er niet gemakkelijker op. Zo bezorgen de aanhoudende hitte en droogte, die gepaard gaan met een warme en droge wind, de brandweer nog meer problemen. In het departement Gironde, waar de hevigste brand woedt, werden al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd.

12 augustus