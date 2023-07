Ruim dertig doden door overstromingen in Zuid-Korea

Eerder al had het Zuid-Koreaanse ministerie van Binnenlandse Zaken en Veiligheid laten weten dat ook 26 andere mensen zijn overleden als gevolg van de vele problemen die zijn veroorzaakt door vier dagen van overvloedige regenval. Tien mensen worden nog vermist. Tot die vermisten werden de slachtoffers van de overstroomde tunnel niet gerekend, omdat aanvankelijk onduidelijk was hoeveel mensen daarin vast waren komen te zitten.

De meeste doden vielen in de bergachtige regio Gyeongsang-do in het noordoosten, waar aardverschuivingen talloze huizen vernielden.

Lokale media melden dat zaterdag in sommige delen van het land zo’n 300 millimeter regen is gevallen. Normaliter valt in Zuid-Korea tussen de 1000 en 1800 milliliter per jaar, aldus de Koreaanse meteorologische dienst. Het merendeel daarvan valt in de zomermaanden.