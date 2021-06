Ruim duizend migranten op één dag teruggestuurd naar Libië

‘Boko Ha­ram-lei­der Abubakar Shekau heeft zichzelf opgeblazen’

8 juni Het is nog steeds niet officieel bevestigd, maar het heeft er alle schijn van dat de leider van Boko Haram zichzelf heeft opgeblazen. Abubakar Shekau zaaide jarenlang dood en verderf in Nigeria. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de ontvoering van 276 schoolmeisjes.