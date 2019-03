Rusland arresteert Oekraïens hoofd van kerk op de Krim

Update Premier Hongarije: Timmermans wordt mikpunt op posters

10:22 Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans wordt in Hongarije het nieuwe mikpunt in de campagne voor de Europese verkiezingen. De Nederlandse eurocommissaris is binnenkort te zien op verkiezingsposters in Hongarije. Dat zei de Hongaarse premier Viktor Orbán in een interview met Welt am Sonntag.