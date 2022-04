Rusland bedreigt nu ook Moldavië (waar niet iedereen bang is)

Het is niet helemaal duidelijk wat Rustam Minnekayev, een belangrijke Russische legerbevelhebber, bedoelde. Gaan de Russen nu ook Moldavië aanvallen? Willen ze zo dicht mogelijk in de buurt komen? Of is het gewoon een nieuw dreigement om de druk op de ketel te houden? Minnekayev zei in elk geval dat het doel van de tweede fase van de oorlog niet alleen de oostelijke Donbas-regio is, maar ook de hele zuidkant van Oekraïne. ,,En controle over het zuiden van Oekraïne is een andere weg naar Transnistrië, waar er ook bewijzen zijn van onderdrukking van de Russischsprekende bevolking.” Het Moldavische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Russische ambassadeur onmiddellijk op het matje geroepen om zijn ‘grote zorg’ te uiten.