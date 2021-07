Rusland en Oekraïne bekvechten over ‘wet op inheemse volkeren’

VIDEO Nieuw wereldre­cord hotdogs eten: 76 in 10 minuten. Mét broodje

5 juli De regerend wereldkampioen hotdogs eten, de Amerikaan Joey Chestnut (37), heeft zondag opnieuw zijn eigen record verbroken. Tijdens een wedstrijd in New York verorberde hij 76 hotdogs in 10 minuten. Inclusief broodje.