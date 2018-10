Tien doden bij terreuraanslag op de Krim: 'Ze schoten op iedereen'

VideoDe explosie in een school op de Krim was een terreurdaad. Dat zegt een topfunctionaris van de Russische Nationale Garde tegen persbureau TASS. Het Russische Onderzoekscomité meldt dat een bom die was gevuld met metalen voorwerpen afging in de kantine. De meeste slachtoffers zouden tieners zijn.

In de school vielen volgens het Onderzoekscomité zeker dertien doden. Twee getuigen hebben volgens nieuwszender RT gezegd dat gemaskerde aanvallers na de explosie begonnen te schieten in het gebouw in Kertsj. ,,Ze schoten op scholieren en docenten. Iedereen die ze tegenkwamen’’, zei een scholier. ,,Ze gooiden ook met explosieven.’’

Een gewonde medewerkster van de school vertelde dat de daders het pand vermoedelijk via de achterdeur zijn binnengedrongen. ,,Het is makkelijk om daar over het hek te klimmen. Er hangt geen camera en de deur is ook niet beveiligd’’, zei de vrouw tegen RT. De autoriteiten hebben nog niet bevestigd dat ook een schietpartij heeft plaatsgevonden.

Overal lichamen

Schoolhoofd Olga Grebennikova zei tegen lokale media dat iemand zichzelf had opgeblazen. Daarna zou ook zijn geschoten. Ze vertelde dat overal lichamen van kinderen lagen. De autoriteiten zijn inmiddels ter plaatse en hebben de omgeving afgezet. Het is nog onduidelijk wat er met de vermeende aanvallers is gebeurd.

De school waar de ontploffing plaatsvond is een technisch college dat tienerleerlingen een beroepsopleiding biedt.

Brug

Rusland annexeerde de Oekraïense Krim-regio in 2014, wat leidde tot internationale veroordeling en westerse sancties. Kertsj is het punt op het schiereiland waar een brug tussen de Krim en Rusland aan land komt. De Russische president Vladimir Poetin opende in mei van dit jaar de brug voor wegverkeer.