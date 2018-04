‘Rusland komt met digitale tegenaanval’

Rusland is boos, maar heeft nog niet teruggeslagen, zoals was aangekondigd door de Russische generaal Gerasimov. Wel dreigt een digitale tegenaanval, denken Britse experts.

De ‘lanceerplatforms’ die de Amerikanen, Britten en Fransen gebruikten voor de bombardementen van gisteren zijn niet aangevallen, zoals Gerasimov beloofde. Onwaarschijnlijk is ook dat dat alsnog zal gebeuren, verwachten de meeste militaire analisten.



Maar dat wil zeker niet zeggen dat de kous daarmee af is. De felle Russische veroordeling door president Poetin moet ook voelbaar worden gemaakt in het Westen. Britse experts verwachten daarom een tegenaanval. Niet met conventionele wapens, maar met digitale bombardementen en trollen.



Engeland, dat toch al overhoop ligt met Rusland vanwege de vergiftiging van de Russische ex-spion Skripal, zou met name doelwit zijn van de staatshackers in Moskou. De Britten vlogen met verschillende toestellen mee in de vergeldingsaanval op Syrië.

Bedreiging

Defensie-expert en professor Michael Clarke beaamt vanochtend in de Britse zondagskrant Sunday Mirror dat het waarschijnlijk is dat Rusland niet met militaire maar met cyberaanvallen gaat reageren. “Een Russische aanval in de komende twee tot drie weken vormt een grote bedreiging. Die zal zich richten op het transportsysteem, de gezondheidszorg, of de luchtverkeersleiding. Iedereen kan daardoor worden geraakt. Een van de grootste zorgen is een vliegtuigcrash.”

Verkeersknooppunten, watervoorziening, ziekenhuizen, energievoorziening of banken zouden het doelwit kunnen zijn van een poging het Westen te destabiliseren. Ciaran Martin, directeur van het Britse National Cyber Security Center, waarschuwde enkele dagen geleden dat de dreiging op het hoogste niveau ligt. “We zijn zeer alert en proberen alles in het werk te stellen om een aanval te voorkomen.”

“Denk goed na vooraleer jullie een militaire actie ondernemen in Syrië”, had Rusland vorige week nog laten weten. “Om het gevaar op oorlog af te wenden.” Experts geloven dat hackers in Moskou nu al toegang proberen te krijgen tot belangrijke computernetwerken die de Britse infrastructuur besturen.

Nepnieuws

Russische hackers kunnen ook worden ondersteund door trollen die desinformatie of ‘nepnieuws’ de wereld insturen in een poging de Westerse autoriteiten in diskrediet te brengen. Het Pentagon heeft al laten weten dat in de nasleep van de luchtaanvallen op Syrië een ‘desinformatiecampagne’ is gelanceerd. “Er is een toename van 2.000 procent in Russische trollen in de afgelopen 24 uur”, aldus woordvoerster Dana White. Nepprofielen op sites zoals Twitter en Facebook worden gebruikt om valse verhalen over de luchtaanvallen te delen.