Rusland krijgt stemrecht terug in Raad van Europa

Niet gewekte vrouw nacht opgesloten in ijskoud en aardedon­ker vliegtuig

24 juni Een jonge vrouw heeft een nacht opgesloten gezeten in een verlaten vliegtuig op de Canadese luchthaven Toronto Pearson International Airport. Tiffani Adams was in slaap gevallen tijdens een korte vlucht van Québec naar Toronto, maar na de landing zag het personeel aan boord haar over het hoofd. Vervolgens werd het toestel van luchtvaartmaatschappij Air Canada op slot gedraaid, waarna het vliegtuig veranderde in een ijskoude, donkere plek waaruit het lastig ontsnappen bleek.