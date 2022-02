Rusland noemt berichten over naderende aanval ‘provocerend’: ‘Dit kan nadelige gevolgen hebben’

UpdateDe Russische aanval op Oekraïne kan ‘elk moment’ beginnen. De kruisrakketten staan op Kiev gericht en president Poetin heeft al groen licht gegeven. Dat zeggen Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten. Volgens de Britse premier Boris Johnson plant Rusland ‘de grootste oorlog in Europa sinds 1945'. Rusland noemt de berichten ‘provocerend’ en waarschuwt voor de gevolgen.

,,Alle tekenen zijn er dat het plan in zekere zin al is begonnen”, zegt Johnson in een interview met de BBC. ,,Ik ben bang dat het plan dat we zien echt de grootste oorlog in Europa sinds 1945 zou kunnen zijn, alleen al qua omvang.” De Britse premier vreest dat de invasie vele mensenlevens zal kosten.

Volgens de inlichtingendiensten is Rusland van plan Oekraïne binnen te vallen en de hoofdstad Kiev, waar burgers zich voorbereiden op een oorlog, te omsingelen. Ze verwachten dat Rusland Oekraïne niet alleen via het oosten (regio Donbas) binnenvalt, maar ook vanuit Belarus en de regio rondom Kiev.

In de krant Sunday Times zeggen bazen van Britse inlichtingendiensten dat Vladimir Poetin akkoord heeft gegeven voor een Russische aanval die ieder moment kan plaatsvinden. Ze verwachten dat het begint met schermutselingen in de door separatisten gecontroleerde Donbass-regio in Oost-Oekraïne. Daarna zullen de separatisten een grote aanval tegen het Oekraïense leger beginnen, gevolgd door een invasie van het Russische leger.

Kruisrakketten op Kiev

,,Ik verwacht een groot offensief om de regering in Kiev omver te werpen. Er staan Russische kruisraketten gericht op Kiev”, aldus een inlichtingenbron. ,,Onze inlichtingen komen overeen met de Amerikaanse informatie. Poetin heeft een plan en dat is al in gang gezet.”

De veiligheidsadviseurs van de Amerikaanse president Biden gaan ervan uit dat Rusland ‘elk moment een aanval op Oekraïne kan lanceren’, aldus het Witte Huis. Biden is bereid ‘op welk moment dan ook’ de gespannen situatie rond Oekraïne te bespreken met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Dat kan op welke manier dan ook als dat een oorlog kan voorkomen, zei minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken in een interview met CNN.

Alles wat momenteel gebeurt, suggereert dat een Russische invasie elk moment kan plaatsvinden, aldus Blinken. Maar tot er ‘daadwerkelijk tanks rollen en vliegtuigen vliegen’ blijven de VS zoeken naar een diplomatieke oplossing. De bewindsman is extra bezorgd geraakt door het bericht dat Russische troepen langer blijven in buurland Belarus, dat ook als uitvalsbasis voor een aanval op Oekraïne kan dienen.

President Biden bespreekt vandaag de situatie met de Nationale Veiligheidsraad. Hij zei vrijdag dat Poetin volgens hem heeft besloten tot een invasie, die op korte termijn zou kunnen gebeuren. Een dag eerder zei hij nog geen plannen te hebben Poetin te bellen.

Spanning

Volgens schattingen van de Amerikaanse regering bedraagt het aantal troepen langs de Oekraïense grens, zowel in Belarus als Rusland, tussen de 170.000 en 190.000 man. Moskou zegt alleen militaire oefeningen in de regio te houden.

Rusland noemt deze berichten ‘provocerend’. ,,Dit verhoogt de spanning‘’, zei een woordvoerder van Poetin op de Russische staatstelevisie. ,,En als de spanning tot het maximum is geëscaleerd, dan kan elke vonk, elk ongepland incident of elke kleine geplande provocatie leiden tot onherstelbare gevolgen.‘’

De inlichtingen van Britse en Amerikaanse ‘spionnen’ zijn niet te vertrouwen, zegt de Russische VN-diplomaat Dmitri Poljanski tegen Sky News. ,,Ze hebben ons en de hele wereld vaak teleurgesteld’’ zegt hij verwijzend naar de oorlog in Irak.

Navo: ‘Grootschalige aanval’

Navo-chef Jens Stoltenberg spreekt de vrees voor een Russische invasie uit. ,,Alle tekenen wijzen erop dat Rusland een grootschalige aanval op Oekraïne voorbereidt”, zei Stoltenberg tegen de Duitse omroep ARD. ,,We zijn het er allemaal over eens dat de kans op een aanval zeer hoog is.”

Volgens hem worden er dan ook geen Russische troepen uit het grensgebied met Oekraïne teruggetrokken, zoals Rusland beweert, maar komen er juist meer bij. Volgens de Noor zijn er ook tekenen dat Rusland probeert te zorgen voor een aanleiding voor een invasie.

Russische troepen blijven voorlopig in ieder geval aanwezig in buurland Belarus. Het kondigde zondag aan dat de gezamenlijke militaire oefeningen met Rusland op het grondgebied, die vandaag zouden eindigen, worden voortgezet. ,,Gezien de toename van de militaire activiteit aan de grenzen (...) en de verslechtering van de situatie in Donbass, hebben de presidenten van Belarus en Rusland besloten de gezamenlijke inspectie van de strijdkrachten voort te zetten”, verklaarde minister van Defensie Viktor Khrenin.

Oekraïne als schild

Op een veiligheidsconferentie in München gaf de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan een ontmoeting met zijn Russische collega Poetin te willen. Daarnaast pleit Zelenski voor meer internationale steun aan zijn land in het conflict met Rusland. In München vergeleek hij Oekraïne met ‘een schild’ voor Europa tegen het Russische leger.

,,Acht jaar lang is Oekraïne een schild geweest. Acht jaar lang heeft Oekraïne een van de grootste legers van de wereld tegengehouden”, zei Zelensky, die wil dat Europa zich harder tegenover Moskou opstelt. ,,Ik weet niet wat de Russische president wil. Daarom stel ik voor dat we elkaar ontmoeten.”

Volledig scherm De Oekraïense president Zelenski (links) op de veiligheidstop met de Duitse bondskanselier Scholz © AFP

Van de Navo eist de president een duidelijk tijdschema voor Oekraïne om toe te kunnen treden. Hij vergeleek de militaire steun die Oekraïne tot nu toe heeft ontvangen met ‘een hoestsiroop in plaats van een goed vaccin'.

Beschietingen

Kiev en Moskou beschuldigingen elkaar van nieuwe beschietingen bij de grens. Oekraïne heeft een van de zeven checkpoints die leiden naar de separatistische Donbass-regio gesloten vanwege artilleriebeschietingen. Daarbij kwamen zaterdag twee militairen om het leven. Ook zouden Oekraïense topfunctionarissen zijn beschoten tijdens een rondgang langs het front.

Volgens Moskou zijn minstens twee granaten vanuit Oekraïne naar Rusland afgevuurd. Ook zeggen de Russen dat in Donbass twee burgers zijn gedood bij een aanval van het Oekraïense regeringsleger.

De Russische minister Aleksandr Tsjoeprjan (Noodsituaties en Burgerbescherming) zegt dat in Rostov 40.000 vluchtelingen uit de Oost-Oekraïense Donbass-regio worden opgevangen, uit angst voor een aanval uit Kiev. Poetin heeft de autoriteiten opgedragen alle vluchtelingen 116 euro (10.000 roebel) te geven.

Frankrijk en Duitsland riepen hun burgers in Oekraïne op het land te verlaten. Een Russische aanval op Oekraïne zou een ‘serieuze vergissing’ zijn, stelde de Duitse bondskanselier Olaf Scholz zaterdag. Een vergissing met hoge ‘politieke, economische en geostrategische kosten’. Ook zei hij dat het westen bereid was te onderhandelen over de eisen van Rusland, ‘zonder naïef te zijn’.

