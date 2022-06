‘Rusland probeert Belarus in de oorlog met Oekraïne te trekken’

‘De raketten werden afgevuurd vanaf het grondgebied van Belarus en ook vanuit de lucht’, meldt ook het commando van de Oekraïense troepen. Vooralsnog zijn er geen slachtoffers gemeld. ‘Infrastructuur werd aangetast’, aldus de Oekraïense verklaring, zonder verder aan te geven of het een militair doel was of niet.

Geschoten zou zijn uit de stad Petrykaw in het zuiden van Belarus. Desna, een klein dorpje dat voor de oorlog 7500 inwoners telde, ligt 70 kilometer ten noorden van Kiev en even ver ten zuiden van de grens met Belarus. Het bombardement komt op de dag dat de Russische president Vladimir Poetin en zijn Belarussische ambtgenoot Alexander Loekasjenko elkaar ontmoeten in Sint-Petersburg. Hoewel de laatste zich tot nu toe niet erg strijdlustig toonde in het conflict met Oekraïne, diende Belarus wel als logistieke uitvalsbasis voor de Russische troepen, vooral in de eerste weken van het Russische offensief.