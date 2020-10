Rusland roept op bestand Nagorno-Karabach te respecteren

Na nieuwe gevechten heeft Rusland de strijdende buurlanden Armenië en Azerbeidzjan opgeroepen zich te houden aan het overeengekomen staakt-het-vuren in de regio Nagorno-Karabach. Dat ging zaterdag om 12.00 uur in, maar heeft de vijandelijkheden niet gestopt. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, die vrijdagnacht na een urenlang overleg het bestand tussen de landen sloot, heeft zijn collega-ministers uit beide landen gebeld en hen op het hart gedrukt zich strikt aan de afspraken te houden.

Er zijn provocaties van Azerbeidzjaanse kant, zei een legerwoordvoerder uit Armenië. Het staakt-het-vuren wordt wel grotendeels nageleefd, stelde hij. Azerbeidzjan sprak ’s avonds over ,,grove’’ schendingen van de afspraken door Armenië.

Honderden mensen zijn aan beide kanten omgekomen sinds eind september gevechten tussen Azerbeidzjaanse en Armeense troepen uitbraken in de omstreden regio Nagorno-Karabach, waar vooral etnische Armeniërs wonen. Het zijn de hevigste gevechten sinds een oorlog in 1991-1994 waarbij ongeveer 30.000 mensen omkwamen en die eindigde met een staakt-het-vuren dat herhaaldelijk is geschonden.

Bestand

Lavrov kondigde vrijdagnacht een bestand aan in Moskou, nadat delegaties van beide landen 10 uur lang besprekingen hadden gevoerd in de Russische hoofdstad. Volgens de Russische minister kwamen Armenië en Azerbeidzjan ook overeen om besprekingen te starten over een oplossing van het conflict.

De Russische president Vladimir Poetin had beide landen uitgenodigd voor vredesbesprekingen in Moskou. Rusland heeft goede banden met zowel Armenië als Azerbeidzjan. Internationale leiders hadden ook al opgeroepen een einde aan de gevechten te maken, maar dat had nog geen concreet resultaat.

Donderdag begonnen de vanuit de zogeheten Minsk-groep geplande besprekingen over een staakt-het-vuren in het gebied. Deze groep van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) wordt voornamelijk gevormd door Frankrijk, Rusland en de VS en probeert sinds 1994 een oplossing te vinden voor het conflict. Volgens Lavrov zal de Minsk-groep bemiddelen in de gesprekken tussen beide landen.

Volledig scherm De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov (midden) vrijdag tijdens de besprekingen in Moskou tussen de buitenlandministers van Azerbeidzjan, Jeyhun Bayramov (links), en Armenië, Zohrab Mnatsakanyan (rechts). © AP