Rusland sluit eigen missie bij de NAVO, contact moet via ambassade Brussel

Franse lerares werd onthoofd door klusjesman voor pinpas

15 oktober Een gepensioneerde onderwijzeres is in de Zuid-Franse kustplaats Agde op gruwelijke wijze om het leven gebracht voor haar pinpas. Evelyne Kessida (77) werd onthoofd aangetroffen, haar hoofd lag op de keukentafel. Een 51-jarige man, die klusjes deed voor het slachtoffer, is gearresteerd en zit vast.