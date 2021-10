Rusland sluit eigen missie bij Navo, contact nauwelijks zo beroerd sinds Koude Oorlog

VIDEO Eerste filmopna­mes in de ruimte zijn afgerond, Russische actrice keert terug op aarde

17 oktober Voor het eerst in de geschiedenis is een film buiten de aarde opgenomen. Na bijna twee weken zit het werk van actrice Joelia Peresild (37) in het internationale ruimtestation ISS erop. Daarom keert ze zondag terug naar de aarde. Ook haar cameraman en producent Klim Sjipenko (38) verlaat de ruimte, net als kosmonaut Oleg Novitski (50), die een halfjaar in de ruimte is geweest.