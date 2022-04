Rusland stopt gaslevering aan Polen

met video 530 kilometer wandelen in an­tiek-Romeinse kleding uit liefde voor de Via Appia

Zondagochtend om 9.00 uur vertrekken ze van Rome naar Brindisi in de hak van Italiaanse laars. Gestoken in antiek-Romeinse kleding 530 kilometer lopen over Europa’s oudste geplaveide weg, de Via Appia.

22 april