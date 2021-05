Rusland stuurt filmploeg naar ISS om eerste ‘ruimtefilm’ te maken

Internatio­naal onderzoek: wereld faalde bij aanpak coronacri­sis

12 mei Internationale onderzoekers hebben een vernietigend oordeel geveld over de wijze waarop de wereld de coronapandemie aanpakte. De virusuitbraak in China kon door een ‘giftige cocktail’ van factoren uitgroeien tot een ‘catastrofale crisis’ voor de mensheid, concludeert het Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response (IPPPR).