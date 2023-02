Rusland stuurt ‘killerrobots’ naar Oekraïne die ‘westerse tanks kunnen identificeren én elimineren’

De ‘killerrobot’ zou het Russische antwoord moeten zijn op de levering van Leopard en Abrams gevechtstanks aan Oekraïne. Het Oekraïense slagveld wordt hun ‘vuurdoop’, klinkt het. Volgens de Russen zijn de gevechtsrobots in staat om westerse tanks te herkennen en uit te schakelen. Maar is dat ook zo?

De ‘Marker’ is een op artificiële intelligentie gebaseerd onbemand voertuig dat qua uitzicht op een kleine tank gelijkt. In tegenstelling tot een gewone tank zou hij echter met behulp van een reeks slimme sensoren en robotica automatisch vijandige doelwitten kunnen opsporen en aanvallen.

KIJK. Zo vallen Russische killerrobots doelwitten aan

De robottank zou zelfs tot drie dagen autonoom kunnen functioneren, zonder menselijke hulp enkele kilometers kunnen navigeren en op doelwitten kunnen schieten. De ‘Marker’ kan worden uitgerust met verschillende wapensystemen. Volgens de producent, Magnitogorsk Android Technology, zullen de robots ook met drones kunnen werken.

Licht en wendbaar

Omdat de robot onbemand is, is hij lichter en wendbaarder. Het persagentschap ‘TASS’ meldt dat de robot bovendien drones kan uitschakelen met elektromagnetische pulsen. Via elektromagnetische pulsen wordt namelijk de verbinding verbroken tussen de drone en zijn piloot, die het toestel van een eind verderop bedient.

De voormalige Russische vicepremier en oud-baas van ruimtevaartorganisatie Roskosmos, Dmitri Rogozin, maakt zich sterk dat de ‘Marker’ voortaan ook tanks zal kunnen elimineren. ,,Iedereen is het erover eens dat in de tijd die ons nog rest tot de Abrams en Leopards in Oekraïne aankomen, onze ‘Markers’ samen met het leger moeten worden voorbereid op hun vernietiging”, aldus Rogozin die nu de militaire adviesgroep ‘Tsar Wolves’ leidt.

De foto’s van de Leopard- en Abrams-gevechtstanks zouden vooraf in de onbemande robots moeten kunnen worden ingevoerd, waarna deze in staat zouden zijn deze zelfstandig in het gevechtsgebied te herkennen en lokaliseren op een afstand van ongeveer 15 kilometer. Ze zouden de zwakste delen van de tanks kunnen raken met wapens die pantsers kunnen doorboren, luidt het.

Donbas

De robots werden getest op de Russische trainingslocatie Vostochny Cosmodrome voordat ‘verschillende’ eenheden naar Oekraïne zijn gestuurd, meldt ‘TASS’. Voorlopig zou het om vier exemplaren gaan, die in de Donbas-regio in actie zullen komen.

Volledig scherm De Marker © Videostill

Stunt

Volgens militaire deskundigen van het Amerikaanse ‘Task and Purpose’ zou Rusland maar over vijf ‘Markers’ beschikken. Daarom zou het aanprijzen van de robots als potentiële killers van gevechtstanks louter een PR-stunt kunnen zijn.

Maar veel gelijkaardige AI-projecten zijn misschien al in ontwikkeling, waarschuwt Samuel Bendett, een veiligheidsexpert bij het ‘Center for New American Security’. Hij twijfelt wel aan Rogozins bewering dat de ‘Marker’ het in een conflictgebied zou kunnen opnemen tegen de M1 Abrams- en Leopard 2-gevechtstanks.

Volledig scherm Marker in actie © Videostill

Obstakel

Ze zullen altijd moeten deel uitmaken van een gezamenlijke operatie. ,,De ‘Marker’ zal niet zomaar naar een tank rollen en erop schieten”, meent Bendett. Hij suggereert dat de Oekraïense troepen waarschijnlijk zullen ‘jagen’ op de robots met onbemande drones, wat nog een obstakel vormt voor de ‘Marker’.

Bendett verklaarde aan ‘Newsweek’ eerder al dat de ‘Marker’ was ontworpen om ‘een soldaat te vervangen tijdens gevaarlijke missies, en om missies doeltreffender te maken’. Hij benadrukt dat de technologie zich nog maar in een beginfase bevindt.

Sinds de tests in Oekraïne werden aangekondigd, is het onduidelijk hoe dicht de gevechtsrobots bij de frontlinies zullen staan. ,,Ze zijn niet noodzakelijk klaar voor de zeer complexe omgeving van een Oekraïens slagveld”, besluit Bendett.