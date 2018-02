Rusland voorkwam aanslag op Confederations Cup

In verband met de dreigende aanslag op het internationale voetbaltoernooi in 2017 hield de politie in juni diverse verdachten aan in Moskou. Het ministerie van Sport meldde dat de situatie rond de wereldkampioenschappen voetbal deze zomer in Rusland onder controle is. ,,Er is geen risico voor het WK in Rusland'', zei een woordvoerder.



Ook wereldvoetbalbond FIFA houdt het volste vertrouwen in de veiligheidsdiensten van Rusland. ,,Wij zijn ervan overtuigd dat het WK voetbal deze zomer veilig verloopt. Rusland heeft een uitgebreid pakket aan maatregelen en het land heeft vorig jaar tijdens de Confederations Cup al bewezen dat het uitstekend in staat is de veiligheid van voetballers en supporters te waarborgen'', zei een woordvoerder van de FIFA vorige week.