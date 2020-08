‘Rusland werkt Biden tegen in aanloop naar verkiezingen’

Er wordt ook gewaarschuwd voor buitenlandse inmenging in de presidentsverkiezingen van november door andere landen. Zo ziet China juist liever de ‘onvoorspelbare’ president Trump verliezen. Ook Iran zou Trump graag zien vertrekken uit het Witte Huis.



Directeur William Evanina van het National Counterintelligence and Security Center (NCSC) zegt in een verklaring dat landen bijvoorbeeld misleidende informatie kunnen verspreiden via internet om kiezers te beïnvloeden. Ze kunnen ook proberen gevoelige informatie te stelen of zorgen dat twijfel ontstaat over de geldigheid van de verkiezingsuitslag.



De inlichtingenchef zegt dat de voorkeuren van landen voor presidentskandidaten uiteenlopen. Hij verwijst onder meer naar de conflicten tussen de regering van Trump en de Chinese regering. Die liggen onder meer in de clinch over de situatie in Hongkong, de aanpak van de coronacrisis en de 5G-markt. China lijkt volgens Evanina niet te willen dat Trump wordt herkozen.