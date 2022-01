Rusland wil geen oorlog, president Oekraïne vraagt Westen geen paniek te zaaien

,,Als het aan de Russische Federatie ligt, komt er geen oorlog”, zegt Lavrov in gesprek met Russische radiostations. ,,Maar we laten onze belangen niet vertrapt en genegeerd worden.”

De druk rondom een mogelijke Russische inval in het Oost-Europese land loopt de afgelopen dagen hoog op. Zowel de Verenigde Staten als de Navo-bondgenoten kijken bezorgd toe hoe de Russen zo’n honderdduizend troepen stationeerden langs de grenzen van Oekraïne. De Amerikaanse president Joe Biden waarschuwde de Oekraïense leider al dat er een ‘goede mogelijkheid’ bestaat dat Rusland in februari een militaire actie zou ondernemen tegen de voormalige Sovjetstaat.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski dringt er op zijn beurt bij westerse leiders op aan geen paniek te zaaien over Russische troepen vlak over de Oekraïense grens in Rusland. ,,We kunnen geen paniek gebruiken”, ook met het oog op de zwakke economie van Oekraïne. Het is volgens Zelenski “belangrijk niet alle informatie van inlichtingendiensten te halen. Wat belangrijk is, is hier te zijn”.

Oekraïne dreigt zijn economie te verliezen, aldus Zelenski. Volgens hem is de situatie wezenlijk niet anders dan in 2014. ,,Het grootste gevaar voor Oekraïne is de destabilisering van binnenuit.” In de impasse met Rusland is nu de Navo volgens Zelenski de enige garantie voor veiligheid in Oekraïne. De oostelijke lidstaten van dat bondgenootschap lopen het risico dat ze net als Oekraïne het slachtoffer worden van Russische cyberaanvallen.

EU en VS werken samen aan gaslevering Europa, ook voor Oekraïne De EU en de VS slaan de handen ineen om te zorgen voor energiezekerheid in de EU en Oekraïne. De twee machtsblokken werken samen om problemen met aardgastoevoer te voorkomen, ook als dat zou gebeuren als gevolg van “een nieuwe Russische invasie” van Oekraïne. Dat schrijven president Biden en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in een gezamenlijke verklaring. Brussel en Washington zetten zich in voor een “blijvende, voldoende en tijdige levering van aardgas, van verschillende bronnen wereldwijd”, aldus de verklaring. De Amerikanen onderhandelen al wereldwijd met bedrijven en landen over gasleveringen.

Rusland moet kiezen tussen confrontatie of overleg, het is aan president Poetin om een keuze te maken. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian heeft dit vandaag gezegd dat nadat president Macron Poetin telefonisch had gesproken over de spanningen rond Oekraïne. Poetin belt later op de dag nog met zijn Oekraïense ambtgenoot Zelenski. De laatste riep het Westen op niet in paniek te raken over de situatie. Macron sprak eerder de hoop uit dat het telefoontje met Poetin leidt tot een “stevige dialoog en verduidelijkingen”. Hij wil een pad uitstippelen naar de-escalatie, nu meer dan 100.000 Russische militairen bij de Oekraïense grens zijn samengetrokken. Diplomatiek overleg heeft tot nu niet veel opgeleverd.

Het Kremlin meldde dat Poetin tegen Macron nog eens heeft benadrukt dat het Westen de zorgen over veiligheid in Moskou heeft genegeerd. Hij stelde vast dat de Verenigde Staten en de NAVO de Russische eis dat Oekraïne geen lid van de NAVO kan worden heeft verworpen. Dat geldt ook voor Poetins eis dat NAVO-troepen Oost-Europa verlaten. Een formele reactie van Rusland volgt nog. “De bal ligt nu in het Russische kamp”, zei Le Drian. Volgens hem bestaat “natuurlijk” nog het risico dat Rusland Oekraïne binnenvalt. Hij herhaalde dat dat zware gevolgen zou hebben voor Moskou.

Geen compromissen

Rusland blijft herhalen geen plannen voor een invasie te hebben, maar heeft geëist dat de Navo belooft dat Oekraïne nooit zal toetreden en dat het bondgenootschap de inzet van troepen en militair materieel in Oost-Europa terugdraait. De VS en de Navo hebben die eisen deze week formeel afgewezen, hoewel de VS terug is gekomen met de punten waarover zij nog graag met Rusland in gesprek willen gaan.



De officiële reactie van Rusland op die voorstellen gaat komen van president Vladimir Poetin, maar het Kremlin heeft gezegd dat er “weinig reden voor optimisme” was. ,,Zij zeggen dat ze hun positie niet zullen veranderen, maar dat zullen wij ook niet doen”, zei Lavrov hier vanochtend over. ,,Ik zie hier geen ruimte voor compromissen.”

