Rusland zet Volkskrant-correspondent het land uit wegens ‘oude overtredingen’

diplomatieke relRusland heeft Volkskrant-correspondent Tom Vennink het land uitgezet. Afgelopen maandag kreeg hij te horen dat hij het land waar hij zes jaar werkzaam was, binnen drie dagen diende te verlaten. Woensdag is hij vanuit Moskou naar Nederland gevlogen.

Nederland neemt de zaak hoog op. De Russische ambassadeur Aleksandr Sjoelkin in Den Haag is dinsdag ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken voor uitleg over de zaak. Hij beloofde opheldering te vragen bij zijn eigen ministerie in Moskou.

Dat loste niets op: uiteindelijk geeft het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken de visa uit en het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou gaf aan zich daar niet mee te kunnen en willen bemoeien.

Administratieve overtredingen

De officiële reden voor het uitzetten van Vennink, is dat hij een aantal administratieve overtredingen zou hebben begaan. Hij zou in januari 2020 zonder officiële toestemming in de noordoostelijke regio Tsjoekotka hebben verbleven. Daarvoor werd hij beboet.

Een jaar eerder liet hij een paar dagen te laat zijn net verlengde visum registreren bij de Moskouse autoriteiten. Het zijn relatief kleine overtredingen, maar de Russische wet bepaalt, dat een buitenlander die twee keer een administratieve straf krijgt, uitgezet kan worden.

Vennink zou afgelopen maandag een visum ophalen dat tot slecht 31 december geldig zou zijn. Dat riep al vragen op, nadat de journalist eind augustus al een aanvraag voor verlenging van zijn accreditatie (een werkvergunning voor journalisten) had ingediend.

Accreditatie

Zijn lopende accreditatie en het daaraan gekoppelde visum zou op 4 november eindigen. Maar de Russische autoriteiten sommeerden hem een dag eerder te vertrekken.

Normaal gesproken is het ruimschoots voldoende om een aanvraag tot verlenging van een accreditatie twee maanden van tevoren in te dienen bij het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar tot vorige week gaven de ambtenaren geen uitsluitsel over de vraag of Vennink in Rusland zou kunnen blijven werken of niet.

Naast het intrekken van zijn verblijfsvergunning kan Vennink, die in Moskou een Russische vriendin achterlaat, in ieder geval drie jaar Rusland niet meer in.

Voor Volkskrant-hoofdredacteur Pieter Klok is het een raadsel waarom de Russische regering dit nu heeft besloten, zegt hij tegen de krant. De autoriteiten geven geen verklaring waarom ze de oude overtredingen plotseling aanvoeren als grond voor uitzetting. ,,In voorgaande jaren waren dergelijke administratieve overtredingen nooit een belemmering om de verblijfsvergunning te verlengen.”

