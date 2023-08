Rusland zucht onder zwakke roebel

Maar sluipenderwijs begon de koers de afgelopen maanden weg te zakken. De afgebroken veldtocht van Wagner en huurlingenbaas Jevgeni Prigozjin gaf het laatste zetje, bleef weergalmen door de markten en deed vragen rijzen over de greep van president Vladimir Poetin op de macht.



Intussen verminderen de exportinkomsten. Door de olie- en gasboycot van Westerse landen wordt Rusland gedwongen zijn grondstoffen aan China en India te verkopen. Die landen beseffen heel goed hun sterke onderhandelingspositie en kunnen sterke kortingen bedingen.



Tegelijkertijd neemt de (parallel)import van Westerse producten weer langzamerhand toe waardoor de Russische handelsbalans zwakker wordt, en daarmee dus ook de roebel.



Een zwakke roebel is beter voor het staatsbudget, zo klinkt het in Moskou. Want hoe sterker de munt, hoe minder de export van olie en gas in roebels oplevert. En de olie- en gasinkomsten zijn goed voor 40 procent van de inkomsten van de Russische schatkist.



De Russische schatkist heeft hoe dan ook al flink te lijden door ‘speciale militaire operatie’. De militaire industrie draait op volle toeren om de strijd in Oekraïne te kunnen bijhouden. Het grootste deel van de productie wordt door de staat bekostigd.