Russen betogen tegen benarde situatie Navalny, VN-experts eisen ‘medische evacuatie’ naar buitenland

Aanhangers van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny (44) zijn woensdag in het verre oosten van Rusland al de straat opgegaan om te protesteren tegen de benarde situatie van de bekende Kremlin-criticus. Hij zit gevangen in een strafkamp en balanceert volgens artsen op het randje van de dood na twee weken hongerstaking.

Het is de bedoeling dat de betogingen zich de komende uren over het hele land uitbreiden, tot in de grote steden Moskou en Sint-Petersburg. Er zijn al zeker 300 arrestaties verricht. Met hun acties tartten de betogers de autoriteiten, die in meerdere steden al centra afsloten, zoals in Jekaterinenburg. Op videobeelden uit de Siberische stad Irkoetsk was te zien dat een grote menigte “Vrijheid voor Navalny” riep en opriep tot het aftreden van president Poetin. Ruim honderd mensen zouden er zijn opgepakt. In Irkoetsk is het een paar uur later dan in het westen van Rusland.

De aanhang van Navalny kondigde dinsdag massale betogingen aan voor vandaag waarbij de vrijlating van de Kremlin-criticus wordt geëist. In zo’n zeventig plaatsen zou er worden gedemonstreerd op de dag dat president Poetin zijn jaarlijkse toespraak, een soort ‘troonrede’, tot het parlement houdt. De autoriteiten lieten weten dat ze de openbare orde met alle middelen zullen handhaven en dat betogingen zonder voorafgaande toestemming strafbare feiten zijn.

Marteling

Mensenrechtendeskundigen van de Verenigde Naties riepen Rusland woensdag op om toestemming te geven voor een medische evacuatie van Navalny naar het buitenland. Ze geloven dat zijn leven ‘ernstig in gevaar is'. De Kremlin-criticus zit gevangen in een strafkolonie zo'n 100 kilometer ten oosten van Moskou. Hij noemt het zelf een ‘concentratiekamp’.

Ondanks zijn gezondheidsklachten mag hij zich niet laten onderzoeken door zijn eigen artsen. Uit protest ging de Russische oppositieleider in honger staking. Zijn gezondheid is na ruim twee weken hongerstaking zo verslechterd, dat de kans op acuut nierfalen of een hartstilstand groot is. Als hij niet snel medische hulp krijgt, kan hij ‘elk moment’ overlijden. Dat schreven zijn artsen op sociale media.

Inmiddels is hij van de ziekenboeg van het strafkamp overgebracht naar het gevangenisziekenhuis. Het weigeren van “toegang tot adequate medische zorg” en gevangen houden in een extra beveiligde afdeling onder een zwaar regime, kan volgens de VN-experts neerkomen op marteling, “We dringen er bij de Russische autoriteiten op aan ervoor te zorgen dat Aleksej Navalny toegang krijgt tot zijn eigen doktoren en dat hij voor dringende medische behandeling geëvacueerd wordt naar het buitenland, zoals in augustus 2020", zeiden ze in een verklaring.

Navalny werd toen overgevlogen naar Duitsland na te zijn vergiftigd. Hij belandde in een ziekenhuis in Berlijn en ontwaakte er begin september uit een kunstmatige coma. Daarna werkte de Russische oppositieleider vijf maanden aan zijn herstel. Medio januari vloog hij terug naar Moskou, werd meteen gearresteerd en daarna veroordeeld omdat hij zich niet op gezette tijden had gemeld conform de voorwaarden van een andere veroordeling.

Volledig scherm Omsk. © REUTERS

Volledig scherm Een Navalny-aanhangster in Omsk houdt een bord omhoog met de tekst: "Poetin is een moordenaar". © REUTERS

Volledig scherm Russische agenten bereiden zich op het Manezhnaya-plein in Moskou voor op de komst van Navalny-aanhangers. © EPA

Volledig scherm Russische agenten filmen betogers in n Khabarovsk, zo'n 6000 kilometer ten oosten van Moskou. © AP