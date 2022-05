Russen gijzelen tienerzoon van Oekraïens politicus: ‘Maar ik kán niet op hun eisen ingaan’

Al wekenlang zit de jongen nu vast, omdat zijn vader politicus is. Oleh Boerjak werd door president Zelensky benoemd tot hoofd van de districtsadministratie in Zaporizja. De vader is nu ten einde raad. “Als ze geld zouden willen, dan had ik dat allang verzameld.”

Het was de Amerikaanse ambassadeur bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) die het lot van Vladyslav Boerjak donderdag onder de aandacht bracht. In een toespraak voor de OVSE-raad in Wenen pleitte hij voor onmiddellijke vrijlating van de jongen. ,,We moeten Rusland herinneren aan z’n verplichtingen op vlak van internationaal humanitair recht”, zei ambassadeur Michael Carpenter.

Volledig scherm Oleh Boerjak (links) met zijn nu gegijzelde zoon Vladyslav en diens jongere zus.

Vladyslav Boerjak woonde in Melitopol, een stad in het zuiden van Oekraïne die al in maart door Rusland werd veroverd. Samen met zijn moeder en zijn jongere zus zorgde hij daar voor zijn opa, die aan terminale kanker leed. ,,Ze beslisten om bij hem te blijven zolang hij nog leefde”, aldus vader Oleh. Hij is gescheiden van zijn vrouw en woont in Zaporizja, waar hij door president Zelensky werd benoemd in een hoge administratieve functie

Tegengehouden bij laatste checkpoint

Toen de opa overleed op 8 april, was de zus van Vladyslav al geëvacueerd. ,,Ik begon onmiddellijk ook het vertrek van mijn zoon te organiseren”, vertelde vader Oleh aan de nieuwssite ‘Svoboda’. “Vrienden stemden ermee in om hem met de auto naar Zaporizja te brengen. Maar aan het laatste Russische checkpoint werden ze tegengehouden, ontdekten ze zijn identiteit en is Vlad gevangengenomen.”

Zowel de vader als de moeder hebben enkele keren mogen bellen met hun zoon. ,,Hij zit opgesloten als een misdadiger. Hij zat al twee weken vast toen hij zich voor het eerst mocht wassen en hij krijgt alleen maar droge voeding. Ze hebben hem wel wat boeken gegeven om zich bezig te houden, maar buitenkomen om een beetje beweging te hebben, wordt amper toegestaan,” klaagt vader Oleh

Volledig scherm De door de Russen gegijzelde tiener Vladyslav Boerjak.

Onderhandelingen zitten in impasse

De vader is er zeker van dat zijn zoon gegijzeld wordt omdat hij zelf politicus is. “Ze hebben eisen gesteld”, zegt hij. Over wat er precies wordt gevraagd om zijn zoon weer vrij te krijgen, blijft hij vaag. “Maar ik kán er niet op ingaan. Als ze geld zouden willen, dan had ik dat allang verzameld. Maar de onderhandelingen zitten in een impasse en ik kan niemand vinden die ze zouden willen aanvaarden in ruil voor mijn zoon.”

Zelf is de vader geboren in Tomsk, een stad die diep in Rusland ligt. Hij woonde daar tot zijn twaalfde en heeft er nog heel wat familie. Of die verwanten hem nu steunen, wil hij niet zeggen. Maar hij merkt wel op dat veel Russen amper beseffen wat er in Oekraïne gebeurt. “Dertig procent van alle Oekraïners heeft familie in Rusland. Maar wat de Russische autoriteiten nu doen, valt nooit te vergeven.”

