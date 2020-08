‘Russen hackten privémail Britse oud-minister van Handel’

Dood gewaande Litouwer duikt na vijf jaar levend op in Engeland: ‘Hij had zich verstopt’

3 augustus Een Litouwse man waarvan de Britse politie vreesde dat hij was vermoord, is bijna vijf jaar na zijn verdwijning levend opgedoken. De nu 40-jarige Ricardas Puisys leefde een zeer geïsoleerd bestaan in een bosrijke omgeving in Wisbech, circa 60 kilometer ten noorden van Cambridge. ,,Hij had zich goed verstopt en al een tijdje met niemand gesproken”, stelt de politie vandaag in een verklaring.