‘Russen proberen verhaal zo te draaien dat Oekraïne in beklaagdenbank komt’

Tsjernobyl afgesneden van stroomtoe­voer, koelsyste­men dreigen uit te vallen

De zorgen over kerncentrale Tsjernobyl in Oekraïne nemen toe. De stroomtoevoer is uitgevallen, en daardoor dreigen de koelsystemen ermee op te houden. De Oekraïense overheid heeft Rusland gevraagd om een staakt het vuren om de stroomkabel richting de centrale te herstellen. Als de stroomstoring voortduurt zou er een stralingslek kunnen ontstaan, waarschuwde zij.

9 maart