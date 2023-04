Russen rukken op in Bachmoet: Oekraïense troepen hebben ‘aanzienlijke problemen’ met bevoorrading

Beelden die gedeeld worden op sociale media tonen dat de Russen hun opmars verderzetten en zich intussen in het centrum van de stad bevinden. Volgens de Amerikaanse denktank ‘Institute for the Study of War’ zou er ook in het zuiden en het zuidwesten van Bachmoet sprake zijn van lichte terreinwinst. Russische bronnen stellen dan weer dat in het noorden van de stad een landbouwschool, een treinstation en een graanlift ingenomen zijn.