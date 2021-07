Russen smullen van gouden toiletpot van corrupte ambtenaar

Safonov is echter geen tsaar, maar officier van de lokale verkeerspolitie in Stavropol, een stad met ruim 300.000 inwoners in de Kaukasus. Hij en zes collega’s zijn opgepakt voor het aannemen van steekpenningen. Ze zouden zeker 19 miljoen roebel (220.000 euro) hebben ontvangen in ruil voor het verstrekken van licenties voor graantransporten.



Beelden van Safonovs villa, vrijgegeven door de anticorruptiedienst, worden volop gedeeld op sociale media. De foto’s doen veel Russen denken aan de wilde jaren negentig, toen de oligarchen hun vers vergaarde fortuin uitgaven aan enorme appartementen vol marmer en – daar heb je ze weer – gouden toiletpotten.



Inmiddels is de smaak van de oligarchen veranderd, zo meldde The Moscow Times op basis van een Moskouse projectontwikkelaar: minder overdaad, meer smaak. Die trend is blijkbaar nog niet doorgedrongen tot Stavropol.