Russen stemmen over grondwetswijziging die Poetin tot 2036 aan de macht houdt

Nationale garde VS op bevel van Trump paraat om standbeel­den te beschermen

4:12 De nationale garde in de Amerikaanse hoofdstad Washington DC en in de staat Wisconsin staat de komende periode paraat om beelden te beschermen. Dat is woensdag bekendgemaakt nadat president Donald Trump al een aantal keer opriep tot beschermende maatregelen. In Washington gaat het om 4.000 ongewapende troepen.