‘Russen verjagen zwervers en hoeren uit WK-steden’

Coördinator Roestam Islamgoedov van liefdadigheidsinstelling ‘Koersk-station, dakloze kinderen’ is voorzichtiger. ,,Het gaat in elk geval niet om massadeportaties van mensen'', denkt hij. Maar, zo zegt hij erbij, hij heeft het dan alleen over Moskou. Daar en in Sint-Petersburg is de politieke correctheid sterker ontwikkeld dan in de andere speelsteden, waardoor de autoriteiten misschien behoedzamer zijn met het afvoeren van kwetsbare groepen.



,,Als het hier in Moskou zou gebeuren, dan wist iedereen het. Het zou overdag moeten gebeuren, want ’s avonds verspreiden de daklozen zich over de stad en zijn ze moeilijk te vinden. Je zou er een massa agenten voor nodig hebben. En die informatie hebben we niet'', zegt Islamgoedov.



Maar zijn vrijwillgers werken alleen op woensdag op het Koersk-station, vertellen zwervers en bedelaars. En zij komen onafhankelijk van elkaar met hetzelfde relaas: overdag komen ‘ze’, het kan ze niet schelen of iemand het ziet.