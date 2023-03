Russen verloren al zo veel zwaar materieel dat ze nu zelfs 60 jaar oude tanks moeten inzetten

De 60 jaar oude tanks zijn T-62's, middelzware Sovjet-Russische tanks die in juli 1962 in productie kwamen. Sinds de zomer van vorig jaar zouden er al zo’n 800 uit opslag gehaald zijn. “Er is een reële mogelijkheid dat zelfs eenheden van de 1ste Guards Tank Army - naar verluidt de belangrijkste tankdivisie van Rusland - voorzien zullen worden van T-62's om verliezen te compenseren”, staat te lezen in een nieuwe update van het Britse ministerie.

Elite-eenheden

De elite-eenheden zouden eerder de nieuwe T-14 Armata krijgen, geproduceerd in 2021. Die Russische tank werd ontwikkeld om alle oudere tanks te vervangen in 2020.

De Russen hebben zelfs nog ouder materiaal van onder het stof moeten halen. Zo werden de afgelopen dagen voor het eerst ook BTR-50's gezien op het slagveld, gepantserde transportwagens op rupsbanden die ook in het water kunnen opereren. Het voertuig werd in 1952 ontwikkeld en twee jaar later in dienst genomen door het Sovjetleger. De productie ervan stopte in 1970.