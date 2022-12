Russisch ex-president Medvedev: ‘Zonder kernwapens zou Rusland al uit elkaar gescheurd zijn’

OORLOG OEKRAÏNE LIVE | Poetin gaat door met bombarde­ren energie­voor­zie­ning: ‘Ja, maar wie is begonnen?’

De Russische president Vladimir Poetin zegt dat zijn land de aanvallen op Oekraïense energie-infrastructuur zal voortzetten. ,,Ja, we doen het, maar wie is begonnen?”, zei Poetin tijdens een medailleceremonie in het Kremlin met een glas champagne in de hand. Dat is te zien in een video die vandaag gepubliceerd is. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.

8 december