Russische autoriteiten openen jacht op oppositie na arrestatie kopstuk

Man in China steekt zeven mensen dood, opgepakt in badhuis

27 december Een man heeft vandaag in het noordoosten van China zeven mensen met een mes gedood en nog eens zeven anderen verwond, melden staatsmedia. Volgens de politie viel hij waarschijnlijk willekeurige mensen aan in de stad Kaiyuan in de provincie Liaoning. De aanvaller werd gearresteerd in een plaatselijk badhuis. Zijn motief is nog onbekend.