'Russische dubbelspion en dochter hebben weinig kans op overleving'

In de afgelopen dagen hebben 24 landen meer dan 115 Russische diplomaten uitgezet als reactie op de aanslag, die wordt toegedicht aan Moskou. De NAVO heeft de Russische missie sterk verkleind, van dertig naar twintig stafleden.



De voormalige Russische spion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia zijn waarschijnlijk de eerste keer in contact gekomen met het zenuwgif aan de voordeur van hun huis in Salisbury. Dat zegt de Metropolitan Police. Onderzoekers hebben aan hun voordeur de hoogste concentratie van het gif vastgesteld.



,,In deze fase van het onderzoek gaan we ervan uit dat de Skripals voor het eerst in contact kwamen met het zenuwgif novichok via hun voordeur. Daarom focussen we ons onderzoek nu in en rond hun woning”, zegt Dean Haydon, coördinator van de dienst Terrorismebestrijding.