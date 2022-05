Russische ex-kolonel verrast kijkers staatstelevisie: ‘Situatie aan front zal voor ons enkel erger worden’

Een oud-kolonel heeft voor ophef gezorgd met zijn optreden op de Russische staatstelevisie. In een verbaal steekspel met de presentatrice en zonder een blad voor de mond te nemen, schetste Mikhail Khodarenok een realistisch beeld van de stand van zaken in Oekraïne. ‘De situatie op het front zal voor ons alleen maar erger worden.’

,,Binnenkort komen we voor een blok van een miljoen Oekraïense soldaten te staan. Op geopolitiek vlak zijn we geïsoleerd. Praktisch de hele wereld is tegen ons.” Mikhail Khodarenok wond er in het avondprogramma 60 Minutes tegenover presentatrice Olga Skabeyeva geen doekjes om. Toch opvallend, want de militaire analist deed de uitspraken tijdens een interview op de Russische staatstelevisie, dat normaal gesproken geen kritiek uit op het optreden van het Russische leger.

,,We moeten opletten voor foutieve berichtgeving”, zei de oud-kolonel gisteren. ,,Soms hoor je dat het moreel van de Oekraïense troepen onder het vriespunt zou zitten. Dat is - om het nog zacht uit te drukken - niet waar. In een bepaalde eenheid zal dat misschien wel het geval zijn, maar dat blijven individuele gevallen. Je moet naar het grotere plaatje kijken.”

Bruuske onderbreking

Skabeyeva, een propagandist van de harde lijn, onderbrak daarop bruusk haar gesprekspartner. Ze kon hem echter niet van de wijs brengen. ,,Vergeet niet dat het Oekraïense leger zegt één miljoen mensen te kunnen mobiliseren”, ging Khodarenok verder. ,,De grote vraag is of ze genoeg moderne wapens en speciale uitrustingen kunnen krijgen. Met hun eigen middelen staat Oekraïne nergens, maar de hulp uit Europa komt op kruissnelheid. We komen dus binnenkort voor een blok van één miljoen Oekraïense soldaten te staan. Het is een nieuw gegeven waar rekening mee gehouden moet worden tijdens het strategisch overleg. Het zal voor ons alleen maar erger worden.”

Skabayeva wilde daarna weten hoeveel beroepssoldaten het Oekraïense leger telt. ,,Het professionalisme van een leger wordt niet bepaald door een blaadje papier, maar door het niveau van hun training”, counterde Khodarenok. ,,En ook: hoe ver willen ze gaan om bloed te vergieten voor hun vaderland? Een leger van dienstplichtigen kan zeer professioneel zijn.”

De verandering qua toon op de Russische tv is opvallend. De laatste dagen komen er steeds meer kritische stemmen aan het woord, zelfs op de zeer Kremlin-gezinde zender Russia-1. Generaals stipten onder meer aan dat het leger in het oosten van Oekraïne amper vooruitgang boekte. Niemand nam echter zulke felle bewoordingen in de mond als Khodarenok, die in het openbaar al eerder de Russische strategie bekritiseerde.

‘Praktisch hele wereld tegen ons’

De oud-kolonel wilde ook nog wat kwijt over de nakende toetreding van Zweden en Finland tot de Navo. ,,We moeten realistisch blijven vanuit zowel politiek als militair standpunt. Als we dat niet doen, zal de realiteit op een dag keihard terugslaan. We moeten niet met raketten beginnen dreigen richting Finland, dat is gewoon komisch. Het grootste probleem is dat we op geopolitiek vlak geïsoleerd staan. Praktisch de hele wereld is tegen ons, ook al willen we dat zelf niet toegeven. We moeten die situatie oplossen.”

Skabayeva beweerde tot slot dat het grootste deel van de wereld nog wel achter Rusland staat of minstens neutraal blijft. ,,De steun van China en India is niet onvoorwaardelijk”, merkte Khodarenok op. ,,Deze situatie is niet normaal, er staat een coalitie van 42 landen tegenover ons. Onze militair-politieke en militair-technische middelen zijn beperkt.”

De presentatrice sloot af met de vaststelling dat ‘Rusland geen andere keuze had’. ,,Ons voortbestaan staat op het spel. Overgave is geen optie. We moeten tot het bittere eind gaan. Ons fantastisch land zal winnen.”

